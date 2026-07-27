İzmit Belediyesi'nde Başkan Vekili Seçimi İçin Tarih Belli Oldu

İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in yerine belediye başkan vekili seçimi 30 Temmuz'da yapılacak.

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İzmit Belediyesi'nde Başkan Vekili Seçimi İçin Tarih Belli Oldu
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Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla tutuklanan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in, İçişleri Bakanlığının 24 Temmuz tarihli oluruyla görevden uzaklaştırıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, İzmit Belediye Meclisi'nin, Belediye Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca belediye başkan vekilini seçmek üzere 30 Temmuz Perşembe günü saat 15.00'te toplanacağı bildirildi. Belediye başkan vekili seçimi tamamlanıncaya kadar görevin, aynı kanunun 45. maddesinin altıncı fıkrası uyarınca İzmit Belediyesi Meclisi birinci başkan vekili tarafından yürütüleceği kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İzmit Belediyesince gerçekleştirilen bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine çalışma başlatılmıştı.

Bu kapsamda, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile eşi Murat Hürriyet'in de aralarında bulunduğu 31 şüpheli hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından gözaltı kararı verilmiş, düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 20'si tutuklanmıştı.

İzmit Belediyesi'ne Operasyonda Başkan Fatma Kaplan Hürriyet Dahil Onlarca Kişi Tutuklandıİzmit Belediyesi'ne Operasyonda Başkan Fatma Kaplan Hürriyet Dahil Onlarca Kişi TutuklandıGüncel

Kaynak: AA

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