İzmir’in Su Kaynağı Çamurlaştı... 4 İlçede Su Kesintisi

İzmir'de Tahtalı Barajı’nda yoğun yağış sonrası oluşan çamurlu su nedeniyle 4 ilçenin suyu kesildi.

İzmir’in Su Kaynağı Çamurlaştı... 4 İlçede Su Kesintisi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İzmir’de etkili olan sağanak yağış, kentin içme suyu ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Tahtalı Barajı’nda bulanıklığa yol açtı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), barajda çamurlu su oluşması nedeniyle dört ilçede su kesintisi uygulandığını açıkladı. İZSU’nun internet sitesinde yer alan açıklamada, Tahtalı Barajı’ndaki su seviyesinin yakın zamana kadar yüzde 0,14’e kadar düştüğü, bu nedenle baraj tabanının toprak zemin olarak kaldığı belirtildi. Kısa sürede metrekareye 80 kilogramın üzerinde yağış düşmesi sonucu uzun süredir akmayan derelerden baraja yüksek debide çamurlu su taşındığı ifade edildi.

ARITMA MOLASI

Açıklamada, çamurlu suyun baraj tabanındaki toprağı hareketlendirdiği ve suyun bulanıklık oranını artırdığı vurgulandı. Yükselen bulanıklık nedeniyle hızlı arıtmanın mümkün olmadığı, musluklardan çamurlu su akmaması için dinlendirme ve arıtma sürecinin tamamlanmasının gerektiği kaydedildi. Bu kapsamda Karşıyaka, Bayraklı, Çiğli ve Bornova’da gündüz saatlerinde başlatılan su kesintisinin sabah 05.00’e kadar süreceği bildirildi.

İzmir Sele Teslim! 4 İlçe Kabusu Yaşıyor... Evler Su Altında Kaldı, Duvarlar Yıkıldı, Rögarlar Taştıİzmir Sele Teslim! 4 İlçe Kabusu Yaşıyor... Evler Su Altında Kaldı, Duvarlar Yıkıldı, Rögarlar TaştıGüncel

Uzman İsimden Ürküten Sözler! İstanbul'un 50 Günlük Suyu Kaldı... 'Felaket Olur!'Uzman İsimden Ürküten Sözler! İstanbul'un 50 Günlük Suyu Kaldı... 'Felaket Olur!'Güncel

İzmir ve Antalya’yı Sağanak Vurdu: Caddeler Göle Döndü, Araçlar Mahsur Kaldıİzmir ve Antalya’yı Sağanak Vurdu: Caddeler Göle Döndü, Araçlar Mahsur KaldıGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
İzmir
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Fatih Ürek'ten Acı Haber! Neşesiyle Hatırlanacak... Fatih Ürek'ten Acı Haber! Neşesiyle Hatırlanacak...
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Aziz İhsan Aktaş Davasında Kim Ne İfade Verdi? Aziz İhsan Aktaş Davasında Kim Ne İfade Verdi?
ÇOK OKUNANLAR
Ünlülere Uyuşturucu Operasyonu: Enes Batur, Hasan Can Kaya, Reynmen, Çakal, Berkcan Güven... 26 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı Rapçiler ve YouTuberlara Gözaltı
Milyonların Beklediği Haber Geldi: Emekli Aylığı Farkının Yatacağı Tarih Belli Oldu Emekli Aylığı Farkının Yatacağı Tarih Belli Oldu
Altında Rekor Sonrası Sert Çakılma: İslam Memiş O Tarihi İşaret Etti, Piyasalar Kitlendi Altında Rekor Sonrası Sert Çakılma: İslam Memiş O Tarihi İşaret Etti, Piyasalar Kitlendi
Fatih Ürek’in Son Anları Yürek Burktu: Cenaze Detayları Belli Oldu Fatih Ürek’in Son Anları Yürek Burktu: Cenaze Detayları Belli Oldu
İran'daki Bender Abbas Limanı'nda Patlama İran'daki Bender Abbas Limanı'nda Patlama