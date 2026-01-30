İzmir’in Su Kaynağı Çamurlaştı... 4 İlçede Su Kesintisi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İzmir’de etkili olan sağanak yağış, kentin içme suyu ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Tahtalı Barajı’nda bulanıklığa yol açtı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), barajda çamurlu su oluşması nedeniyle dört ilçede su kesintisi uygulandığını açıkladı. İZSU’nun internet sitesinde yer alan açıklamada, Tahtalı Barajı’ndaki su seviyesinin yakın zamana kadar yüzde 0,14’e kadar düştüğü, bu nedenle baraj tabanının toprak zemin olarak kaldığı belirtildi. Kısa sürede metrekareye 80 kilogramın üzerinde yağış düşmesi sonucu uzun süredir akmayan derelerden baraja yüksek debide çamurlu su taşındığı ifade edildi.

ARITMA MOLASI

Açıklamada, çamurlu suyun baraj tabanındaki toprağı hareketlendirdiği ve suyun bulanıklık oranını artırdığı vurgulandı. Yükselen bulanıklık nedeniyle hızlı arıtmanın mümkün olmadığı, musluklardan çamurlu su akmaması için dinlendirme ve arıtma sürecinin tamamlanmasının gerektiği kaydedildi. Bu kapsamda Karşıyaka, Bayraklı, Çiğli ve Bornova’da gündüz saatlerinde başlatılan su kesintisinin sabah 05.00’e kadar süreceği bildirildi.

