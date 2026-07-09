İzmir'in Ortasında Tüfekli Dehşet! Şüphelilere Polisten Ters Kelepçe

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, Konak ilçesi Üçyol Bayramyeri mevkiinde meydana geldi.

TÜFEK VE BIÇAKLARLA DEHŞET SAÇTILAR

İddiaya göre, husumetli oldukları değerlendirilen bir işletmeyi hedef alan grup, sokak ortasında adeta dehşet saçtı. Çevredeki vatandaşlar tarafından anbean kaydedilen görüntülerde; ellerinde pompalı tüfek ve bıçaklar bulunan saldırganların sokak ortasında ilerlediği, tüfekleri doğrultarak art arda ateş açtığı anlar yer aldı.

GÖZLERİ HİÇBİR ŞEYİ GÖRMEDİ

Sokaktaki büyük paniğe aldırış etmeyen saldırganların, eylemi gerçekleştirdikten sonra ellerindeki silahlarla birlikte koşarak olay yerinden kaçması da saniye saniye kameralara yansıdı.

EKİPLER TARAFINDAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince olayla ilgili başlatılan geniş çaplı çalışmalar kapsamında, sokak ortasında terör estiren şüphelilerin izi kısa sürede tespit edildi. M.Z. (55) ve B.K. (51) isimli şüpheliler suçta kullanıldığı değerlendirilen pompalı tüfek ile birlikte gözaltına alındı.

Kaynak: İHA