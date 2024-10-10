İzmir'in Kardeş Kentinden Dostluk Ziyareti

Bulgaristan’dan İzmir’in kardeş kenti Kırcaali Belediye Başkanı Erol Mümün İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı ziyaret etti. İzmir Sanat’taki Başkanlık Ofisi’nde yapılan görüşmede iki kardeş kent arasında yapılacak çalışmalar değerlendirildi. Ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getiren Başkan Tugay, “İzmir’de Bulgaristan göçmeni çok sayıda yurttaşımız var. Birbirine bu kadar yakın olan iki şehrin dayanışma ile daha da gelişmesi için pek çok alanda yapacağız çalışmalar var” dedi.

CEMİL TUGAY’A DAVET

Kırcaali Belediye Başkanı Erol Mümün de iki şehir arasındaki iş birliğini daha da ileriye taşımak istediklerini belirterek, “Bu dostluğun güzel bir örnek teşkil edeceğine inanıyoruz. Sizlerin de yardımlarıyla, İzmir ve Kırcaali arasında kardeşlik köprüsünü daha da güçlendireceğiz” diye konuştu. Mümün, Başkan Tugay’ı en yakın zamanda Kırcaali’ye de davet etti.

Kaynak: ANKA