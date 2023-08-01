İzmir'in İsveç Büyükelçiliği'ne silahlı saldırı

İzmir’deki İsveç Konsolosluğu’nda silahlı saldırıda konsolosluk çalışanı bir kişi yaralandı.

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İzmir'in İsveç Büyükelçiliği'ne silahlı saldırı

İzmir'deki İsveç Konsolosluğu'nda silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda, konsolosluk çalışanı bir kişi yaralandı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Konak’tak İsveç Konsolosluğu’na yapılan saldırıyla ilgili İzmir Valiliği bir açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“İlimiz Konak ilçesinde, 01.08 2023 günü saat 12.45 sıralarında zihinsel engelli Z.Ö. isimli şahsın silahlı saldırısı sonucu E.T. isimli vatandaşımız yaralanmış olup, yaralı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştır.

Olayın faili ise suç aleti ile birlikte gözaltına alınmış ve konuyla ilgili adlî tahkikat başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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