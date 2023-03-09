Masaj hayali mutsuz sonla bitti

İzmir’in Çeşme ilçesinde yazlığında bulunduğu esnada masaj reklamına tıklayan ve karşısındaki sözde masözle mesajlaşan adam 3 gün sonra dolandırıldığını anladı. Gerçek bir avukatın adını kullanarak vatandaşı davayla tehdit eden dolandırıcı, 35 bin lira karşılığında sözde davayı geri çekeceğini söyleyerek vatandaşı dolandırdı.

Geçtiğimiz hafta İzmir’in Çeşme ilçesindeki yazlığında vakit geçiren G.D., sosyal medyada gezindiği esnada bir masaj salonu reklamı görüp tıkladı. Telefon üzerinden mesajlaşma uygulamasına yönlendirilen G.D. ile karşı taraf arasında sohbet başladı. Masaj fiyatları ve mutlu son diye tabir edilen cinsel birliktelik için fiyat soran G.D., karşı tarafın da verdiği rahatlıkla daha açık seçik konuşmalar gerçekleştirdi.

Kaynak: İHA