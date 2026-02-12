İzmir Yine Sular Altında! Yeni Uyarı Geldi

İzmir'de etkili olan şiddetli sağanak yine sele neden oldu. Bazı ev ve iş yerleri ile otoparkları su bastı, araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti. Meteoroloji'den yapılan yeni uyarıda ise bu akşam saat 22.00'dan itibaren kuvvetli yağış beklendiği bildirildi.

İzmir'de gece saatlerinde başlayan ve şiddetini artıran yağış nedeniyle araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti. Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ise durak ve iş yerlerinin girişlerinde korunmaya çalıştı.

İzmir Yine Sular Altında! Yeni Uyarı Geldi - Resim : 1

OTOPARKLARI DA SU BASTI

Karşıyaka ilçesi Şemikler Mahallesi'ndeki iki apartmanın otoparklarını su bastı. Apartmanlardan birinin bodrumunda su seviyesi oldukça yükseldi.

İzmir Yine Sular Altında! Yeni Uyarı Geldi - Resim : 2

Bina sakinleri araçlarını otoparklardan çıkararak güvenli alanlara çekti.

'HER YAĞMURDA OLUYOR'

Apartmanda ikamet eden Azad Kurt, durumu yetkililere bildirdiklerini ancak gelen kimsenin olmadığını savundu.

İzmir Yine Sular Altında! Yeni Uyarı Geldi - Resim : 3

Bodrumun sular altında kalması nedeniyle mağdur olduklarını aktaran Kurt, "Yaklaşık 2 metre su var ve lağım suyu. Yani pisliği, kokusu ayrı, maddi zararı ayrı. İçeride kişisel eşyamız var. Yetkilileri arıyoruz 'ekip yönlendiriyoruz' diyorlar ama gelen yok. Yetkilileri zan altında bırakmak istemiyoruz ama bu şartlarda yaşam zor. Dışarıda hala yağmur var. Daha da yükselebilir" dedi.

İzmir Yine Sular Altında! Yeni Uyarı Geldi - Resim : 4

Kurt, eşyaların da sular altında kaldığını belirterek, "Komple eşyalar yukarı çıkmış. Yollarda damacanalar geziyor Burası Karşıyaka, Şemikler. İzmir'in göbeği yani. 'En sosyetik' dedikleri yerler buralar. Buraların da halini görüyorsunuz. Cidden kötü yani. İçeride bisiklet var. Bisiklet şu an gözükmüyor. Bu ilk değil her yağmurda oluyor" ifadelerini kullandı.

METEOROLOJİ'DEN YENİ UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İzmir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, yapılan son değerlendirmelere göre, kentte bu akşam saat 22.00'den itibaren İzmir il genelinde kuvvetli (21-50 kg/m2), iç ve güney kesimlerinde (Seferihisar, Menderes, Selçuk, Bayındır, Tire, Ödemiş, Beydağ, Kiraz) yerel olarak çok kuvvetli (51-75 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi. Yağışın cuma günü saat 21.00 sıralarından sonra etkisini kaybetmesi beklendiği belirtildi.

İzmir Yine Sular Altında! Yeni Uyarı Geldi - Resim : 5

Sel, su baskını, taşkın, toprak kayması, heyelan yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması istendi.

Kaynak: AA

