İzmir Yine Sular Altında! Yer Yarıldı, Yollar Göle Döndü, Otomobil Denize Sürüklendi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz günlerde birçok il için sağanak yağış uyarısında bulunulmuştu. İzmir'de de gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur sabah saatlerine kadar merkez ilçelerde etkili oldu. Aniden bastıran sağanak yağış, sürücü ve vatandaşlara zor anlar yaşattı.

İzmir'in Menderes ilçesinde şiddetli sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, derenin taşması sonucu yol çöktü, bazı araçlar denize sürüklendi. Bir okulda tedbir amaçlı eğitime ara verildi.

Kentte gece saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü.

Menderes ilçesinde Özdere Mahallesi 14 Evler semtinde bir istinat duvarı yolla beraber çöküntüye uğradı.

Çok sayıda araç çöküntünün kenar kıyılarına düştü. Bir evin duvarı ise elektrik direğinin gelmesiyle zarar gördü. Yağmurun öğleden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği bildirildi.

Sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran yağış, İzmir’in bazı cadde ve sokaklarını göle çevirdi.

Buca ilçesinde geçen gün İZSU ekiplerinin kazı çalışmasının ardından yolun yeterince kapatılmadığı iddia edildi.

Çökme sonucu bir araç, açılan çukura düştü.

MENDERES'TE METREKAREYE 127 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

İzmir'de sağanağın etkili olduğu kent merkezi ile ilçelerde metrekareye düşen yağış miktarı belli oldu. Kent merkezine 35, Buca’ya 66, Balçova ile Bayraklı'ya 40, Güzelbahçe'ye 40, Bayındır'a 60, Seferihisar'a 71,8 ve Menderes'e ise 127 kilogram yağış düştü.

OTOMOBİL DENİZE SÜRÜKLENDİ

Ahmetbeyli Mahallesi'nde ise derenin taşması sonucu Maydonoz Koyu'ndaki yolun bir bölümü çöktü. Yolda park halindeki otomobillerden biri ile koyda bağlı olan teknelerden bazıları denize sürüklendi.

Sürüklenen otomobilin sahibi Şadan Özdirik, aynı durumun geçmiş yıllarda da yaşandığını söyledi.

Bölgede yağışın beklendiğini ancak bu kadar etkili olacağını tahmin etmediklerini ifade eden Özdirik, "Şaşırdık kaldık. Araçların üstünde örtüleri duruyor ama araçlar suyun içerisinde. Gördüğünüz gibi yol çökmüş. Şu anda belediyenin ekipleri geldi. 'Bizim çıkarma imkanımız yok' dedi, yol çökmüş olduğu için. 'Kepçeyle çekip asılamayız' dediler." diye konuştu.

BİR OKULDA EĞİTİME ARA

Bölgede sel sularının sürüklediği molozlar Özdere Oğan Timinci İlkokulu'nun bahçesinde de hasara neden oldu. Okulda tedbir amacıyla eğitime bir gün ara verildi.

METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Şiddetli yağışlar hayatı felç ederken, Meteoroloji’den yapılan uyarıda Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Afyonkarahisar kuvvetli yağış beklenirken, İzmir ve Manisa’da da çok kuvvetli olması bekleniyordu.

Meteoroloji’den yapılan açıklamada rüzgarın da kuvvetli eseceği kaydedilmişti.

SEFERİHİSAR'DA İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ

İzmir'in Seferihisar ilçesinde saat 02.00 sıralarında başlayan ve şiddetini artırarak yağan sağanak ilçede yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Çolak İbrahim Bey Mahallesi 95 Sokak'taki bir inşaatın istinat duvarı su baskını nedeniyle çöktü. İstinat duvarı çöken binada ikamet edenler, ekipler tarafından güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi.

Çolak İbrahim Bey Mahalle Muhtarı Özkan Özdemir, "Yağış gece etkili oldu. Yaptığımız ilk incelemelerde istinat duvarının gece saat 02.00 sularında çöktüğünü düşünüyoruz. Yan binaları şimdilik boşaltmak durumunda kaldık. Yetkililerle istişare içinde çalışacağız. Hepimize geçmiş olsun" dedi.

Kaynak: AA-DHA