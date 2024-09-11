İzmir'i Sağanak Teslim Aldı, Yol Çöktü

İzmir'de sağanak yağış hayatı felç ederken, su baskınları yaşandı. Sağanak yağışa dayanamayan yolun bir bölümü çökerken, bir araç da oluşan çukura düştü.

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İzmir'i Sağanak Teslim Aldı, Yol Çöktü

İzmir’de etkili olan şiddetli yağış, kentte sel baskınları görünürken, yağışın etkisiyle yolun bir bölümü çöktü. Çökmenin ardından, yol kenarında park halinde bulunan bir araç çukura düştü.

İzmir'i Sağanak Teslim Aldı, Yol Çöktü - Resim : 1

Sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran yağış, İzmir’in bazı cadde ve sokaklarını göle çevirdi.
Buca ilçesinde geçen gün İZSU ekiplerinin kazı çalışmasının ardından yolun yeterince kapatılmadığı iddia edildi.

Çökme sonucu bir araç, açılan çukura düştü.

SEFERİHİSAR'DA İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ

İzmir'in Seferihisar ilçesinde saat 02.00 sıralarında başlayan ve şiddetini artırarak yağan sağanak ilçede yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Çolak İbrahim Bey Mahallesi 95 Sokak'taki bir inşaatın istinat duvarı su baskını nedeniyle çöktü. İstinat duvarı çöken binada ikamet edenler, ekipler tarafından güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi.

İzmir'i Sağanak Teslim Aldı, Yol Çöktü - Resim : 2

Çolak İbrahim Bey Mahalle Muhtarı Özkan Özdemir, "Yağış gece etkili oldu. Yaptığımız ilk incelemelerde istinat duvarının gece saat 02.00 sularında çöktüğünü düşünüyoruz. Yan binaları şimdilik boşaltmak durumunda kaldık. Yetkililerle istişare içinde çalışacağız. Hepimize geçmiş olsun" dedi.

İzmir'i Sağanak Teslim Aldı, Yol Çöktü - Resim : 3

İzmir'i Sağanak Teslim Aldı, Yol Çöktü - Resim : 4

Ayrıntılar gelecek…

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