İzmir'den Valizini Dolduran Bu Ülkeye Göç Ediyor! Akın Akın Gidenler Var

Soy bağı olan çok ayıda Balkan göçmeni Kuzey Makedonya'ya geri dönmeye başladı. Özellikle İzmir'den akın akın Balkanlar göç alıyor.

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İzmir'den Valizini Dolduran Bu Ülkeye Göç Ediyor! Akın Akın Gidenler Var - Resim: 1

Kuzey Makedonya, resmî adıyla Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Balkanlar'da denize kıyısı olmayan bir ülkedir. 1991'de Yugoslavya'dan ayrılarak bağımsız olmuştur. Kuzeyde Sırbistan ve Kosova, batıda Arnavutluk, güneyde Yunanistan, doğuda Bulgaristan ile komşudur. Makedonya'nın kuzeyden üçte birlik bölümünü kaplamaktadır.

Son yıllarda İzmir'den Kuzey Makedonya'ya göç edenlerin sayısında ciddi bir artış yaşanmaktadır. Peki, bu ülkeyi tercih etmelerinin sebepleri nelerdir?

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