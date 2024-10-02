İzmir'den Valizini Dolduran Bu Ülkeye Göç Ediyor! Akın Akın Gidenler Var

Kuzey Makedonya, resmî adıyla Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Balkanlar'da denize kıyısı olmayan bir ülkedir. 1991'de Yugoslavya'dan ayrılarak bağımsız olmuştur. Kuzeyde Sırbistan ve Kosova, batıda Arnavutluk, güneyde Yunanistan, doğuda Bulgaristan ile komşudur. Makedonya'nın kuzeyden üçte birlik bölümünü kaplamaktadır.

Son yıllarda İzmir'den Kuzey Makedonya'ya göç edenlerin sayısında ciddi bir artış yaşanmaktadır. Peki, bu ülkeyi tercih etmelerinin sebepleri nelerdir?