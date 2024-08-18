İzmir'deki Yangınla İlgili Gözaltına Alınan 2 Çocuk Serbest Bırakıldı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde önceki gün çıkan orman yangınına ilişkin gözaltına alınan 14 yaşındaki iki çocuk, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İzmir'deki Yangınla İlgili Gözaltına Alınan 2 Çocuk Serbest Bırakıldı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde önceki gün çıkan orman yangını ile ilgili gözaltına alınan E.G. (14) ve N.K. (14), çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Pirinççi Mahallesi Güzdere mevkisinde, 16 Ağustos'ta saat 15.00 sıralarında orman yangını çıktı. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 uçak, 1 helikopter, 2 arazöz, 1 su tankeri ve İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, 14 saatte havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Yangınla ilgili çalışma başlatan jandarma, şüphelilerin her ikisi de 14 yaşında olan E.G. ve N.K. olduğunu belirledi.

'ÇAKMAK BİR ANDA PATLADI'

İki çocuk, dün akşam gözaltına alındı. E.G. ve N.K. jandarmadaki ifadelerinde suçlarını itiraf edip, "Ormanda yerde çakmak gördük. Elimize aldığımızda sıcaktan aşırı ısınmış olduğu için bir anda patladı ve yangın çıktı" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.G. ve N.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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