İzmir'deki Vapur Seferlerine Olumsuz Hava Engeli

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İzmir’de olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını vurdu. Kentte etkili olan kuvvetli lodos nedeniyle İZDENİZ’e bağlı vapur seferleri iptal edildi. İZDENİZ Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, güney yönlü rüzgar ve denizdeki elverişsiz koşullar nedeniyle Bostanlı ve Karşıyaka iskelelerini etkileyen yolcu gemisi seferlerinin saat 13.30 itibarıyla durdurulduğu bildirildi.

NE ZAMAN AÇILIR?

Açıklamada ayrıca, Üçkuyular-Bostanlı hattında daha önce sürdürülen arabalı vapur seferlerinin de hava şartlarının kötüleşmesi üzerine saat 16.00’dan itibaren iptal edildiği belirtildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün soğuk hava dalgası ve kuvvetli rüzgar uyarılarının ardından kent genelinde lodosun etkisini artırdığı, deniz ulaşımında aksamaların hava koşulları normale dönene kadar sürebileceği kaydedildi.

Kaynak: AA