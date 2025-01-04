İzmir'deki Trafik Kazasında Can Pazarı! Alev Topuna Döndü, Acı Haber Geldi

İzmir'de iki araç çarpıştı. Trafik kazasında bir araç cayır cayır yandı. Yanan araçta 1 kişi hayatını kaybetti. Kazada ise toplam 3 kişi yaralandı.

İzmir'deki Trafik Kazasında Can Pazarı! Alev Topuna Döndü, Acı Haber Geldi

İzmir Menderes-Gümüldür yolunda sürücüsü tespit edilemeyen 07 ZD 994 plakalı araç, Ç.K. isimli kişinin kullandığı 35 SD 433 plakalı araçla çarpıştı. İki aracın çarpıştığı kazada adeta can pazarı yaşandı. Çarpışma sonucu 07 ZD 994 plakalı araçta biranda yangın başladı.

1 ÖLÜ, 3 YARALI

Araç içerisinde kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi hayatını kaybederken; yanında bulunan M.Y. ise yangından son anda yaralı kurtuldu. Çarpışmada, 35 SD 433 plakalı diğer araçta bulunan G.K. ve Ç.K. isimli şahıslarda yaralanarak Menderes Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: İHA

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