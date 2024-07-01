İzmir'deki patlamada 5 kişi hayatını kaybetmişti: Zarar tespit çalışmalarına başlandı

İzmir'de bir iş yerinde meydana gelene patlamada 5 kişi hayatını kaybetti, 63 kişi ise yaralandı. Deprem etkisi yaratan patlamayla ilgili zarar tespit çalışmalarına başlandı.

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Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'nde dün bir iş yerinde meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybederken, 63 kişi yaralandı.

Soruşturma kapsamında iş yeri sahibi ile patlamadan bir gün önce tüpü değiştirdiği belirtilen 1 kişi gözaltına alındı.

Patlamanın olduğu sokakta jandarmanın önlemi devam ediyor. Zarar gören iş yerleri ve evlerin olduğu caddeye giriş kapatılmış durumda.

Torbalı Kaymakamı Ercan Öter, sabah saatlerinde ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İzmir Defterdarlığı Zarar Tespit Çalışma Grubu da alanda çalışma yapmaya başladı. İş yeri ve konut sahipleriyle görüşen yetkililer, oluşan zararla ilgili rapor hazırlayacak.

İş yeri ve evleri hasar gören vatandaşlar da bölgede bulunuyor.

Türk Kızılay ekiplerince vatandaşlara çay ve simit ikram edilirken, Torbalı Belediyesi ekipleri de çadır ve sandalye kurarak hak sahiplerinin bekleyeceği bir alan oluşturdu.

Hasar tespit çalışmalarının da sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

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