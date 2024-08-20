İzmir'deki Orman Yangını Felaketinde 6 Tutuklama

İzmir'de geçen hafta çıkan ve birçok ile sıçrayan orman yangınları ile ilgili gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

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İzmir'deki Orman Yangını Felaketinde 6 Tutuklama

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 15 Ağustos'ta başlayan ve Bayraklı ile Çiğli ilçesine yayılan orman yangını nedeniyle kentin birçok noktası duman altında kaldı. Büyük çaplı Karşıyaka yangınının yanı sıra kentin birçok noktasında da alevler yükseldi.

Kentin farklı noktalarında çıkan yangınlar ile ilgili soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda Tire ilçesinde 3, Ödemiş ilçesinde 2, Bayındır ilçesinde 4 kişi, Karşıyaka ilçesinde 1 kişi, gözaltına alındı.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan toplam 10 şüpheli, polis ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı tutuklandı. Şüphelilerden 1'nin Karşıyaka'da mangal ateşi yaktığı belirlendi. 3 şüphelinin de Tire'deki evlerinin bahçesinde semaver yakıp, tadilat sırasında yangına neden olduğu anlaşıldı.

Ödemiş'te sigara izmariti atarak yangına neden olduğu iddia edilen 14 yaşındaki 2 kişi ile 1 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bayındır'da gözaltına alınan 1 şüpheli de savcılık ifadesi sonrası salıverildi.

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Kaynak: DHA

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