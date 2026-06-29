İzmir'deki Orman Yangını 'Büyük Ölçüde' Kontrol Altına Alındı

İzmir'in Dikili ilçesinde tarım alanında başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangının 'büyük ölçüde' kontrol altına alındığı açıklandı.

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Alınan bilgiye göre, Çandarlı Mahallesi yakınlarındaki ziraat alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

7 UÇAK VE 8 HELİKOPTER

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 7 uçak, 8 helikopter, 35 arazöz ve 4 dozer ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Orman Genel Müdürlüğü'nden "İzmir Dikili büyük ölçüde kontrol altında. Yangını tamamen kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor" açıklaması geldi.

Kaynak: AA-İHA

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