İzmir'deki Elektrik Faciasıyla İlgili Flaş Gelişme! İZSU Genel Müdürü Tutuklamaya Sevk Edildi

İzmir’in Konak ilçesinin Alsancak semtinde 12 Temmuz’da sağanak sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz (23) ve İnanç Öktemay’ın (44) elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirmesiyle ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ve GDZ Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel'in de aralarında bulunduğu 10 şüpheli ifadelerin alınmasının ardından İzmir Adliyesi’ne sevk edildi. Ordu'da yakalanan 1 şüpheli ise SEGBİS aracılığıyla ifadesini verdi.

TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİ

Savcıya 6 saat boyunca ifade veren 11 kişiden 9’u tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Cumhuriyet'ten Yusuf Körükmez'in haberine göre; tutuklama talebinde bulunulan kişiler arasında İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan'ın da olduğu öğrenildi.

İki kişi de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

CHP’Lİ ASLANOĞLU'NDAN TEPKİ

Adliyeye gelen CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, “Bu sürecin siyasallaştırılmasına karşıyız. Devletin Genel Müdürü, usulünce devlet adabıyla davet edilir, savcılığa gelir ve bilgilerini verirdi. Gözaltına alınıp geceyi karakolda geçirmesi bir algı oyunudur. Arkadaşlarımızın bilgisine tabi ki başvurulacak ancak bu işin siyasallaştırılmasına karşı olduğumuzu ifade ediyoruz.

Bölgede yaşayan vatandaşların ve esnafların ifadeleri var. Savcılık elindeki ifadelerde de var. Hem Büyükşehir hem de Gediz Elektrik’in kayıtlı telefonlarına gelen onlarca ihbar var. Ocak ayından sonra bölgede kaçak elektrik olduğuna ve sokak hayvanlarının zarar gördüğüne ilişkin şikayetler var. Orada bir elektrik kaçağı olduğunu bilinmesine rağmen bir müdahalenin yapılamadığı gibi bir bilgi var” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Tunç Soyer de adliyeye gelerek sanıkların ailelerine destek verdi.

Daha önce soruşturma kapsamında gözaltına alınan 30 kişiden 14'ü tutuklanmıştı.