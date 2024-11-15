İzmir'deki Elektrik Faciasında İki Sanık Tahliye Edildi

İzmir'de sokakta yürürken elektrik akımına kapılan İnanç Öktemay ve Özge Ceren Deniz'in ölümüne ilişkin davada ara karar açıklandı. 2 sanık devlet memuru olmaları gerekçesiyle tahliye edildi.

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İzmir'deki Elektrik Faciasında İki Sanık Tahliye Edildi

İzmir'de 12 Temmuz saat 18.00 sıralarında başlayan sağanaktan korunmak için kaçmaya çalışan Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Özge Ceren Deniz (32) suyla dolan yolda elektrik akımına kapıldı. Onu kurtarmak isteyen ikinci el eşya satışı işiyle uğraşan İnanç Öktemay (44) da akıma kapılıp, bir anda yere yığıldı. Deniz ve Öktemay, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

2 kişinin ölümüne ilişkin davanın ikinci duruşmanda ara karar açıklandı. Mahkeme başkanı, 13 sanıktan 11'inin tutukluluğunun devamına karar verdi.

İZSU Kanalizasyon Daire Başkanlığı'nda şube müdürü tutuklu sanık Ömer Karabilgin ve İZSU'da Kanalizasyon Daire Başkanı tutuklu sanık Barış Koç'un devlet memuru olmaları gerekçesiyle dosyaları ayrıldı ve tahliye edildi.

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Kaynak: DHA

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