İzmir'deki 'Elektrik Akımı' Faciasında Yeni Gelişme: 11 Şüpheli Adliyede

İzmir'de sağanakta elektrik akımına kapılarak 2 kişinin hayatını kaybetmesi sonrası başlatılan soruşturmada gözaltına alınan ve aralarında İZSU Genel Müdür Gürkan Erdoğan, Genel Müdür Yardımcısı Serdar Sadi, İZSU eski Genel Müdür Ali Hıdır Köseoğlu, Gediz Elektrik'ten Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel, Metropol Bölge Müdürü Ali Arcan, Sistem İşletme ve Bakım Müdürü Ekrem Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 11 kişi adliyeye sevk edildi.

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İzmir'deki 'Elektrik Akımı' Faciasında Yeni Gelişme: 11 Şüpheli Adliyede

İzmir'de 2 kişinin ölümüne neden olan facia sonrası başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 30 kişiden 14’ü tutuklandı. Hakkında gözaltı karar verilen 2 şüpheliden birinin kanser tedavisi gördüğü, bir şüphelinin de yurt dışında olduğu belirtildi.

11 KİŞİ ADLİYEDE

Soruşturma kapsamında 11 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi. Savcılık talimatı ile dün İZSU'dan Adana Belediyesi Genel Sekreteri eski Genel Müdür Ali Hıdır Köseoğlu, Genel Müdür Gürkan Erdoğan, Genel Müdür Yardımcısı Serdar Sadi, Gediz Elektrik'ten Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel, Metropol Bölge Müdürü Ali Arcan, Sistem İşletme ve Bakım Müdürü Ekrem Yıldırım, Operasyon Direktörü Sefa Pişkinleblebici, Planlama ve Teknoloji Direktörü Necati Ergin, Yapım İşleri Saha Sorumlusu Mürsel Arıcı, Yapım İşleri Sorumlusu Uzman Alper Doğan ve Gediz Elektrik personeli Halit Özpelit gözaltına alındı. Şüphelilerden Ordu’da gözaltına alınan Halit Özpelit'in SEGBİS'le bağlanıp ifadesinin alınacağı belirtildi.

Gözaltına alınan 11 kişi adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: DHA

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