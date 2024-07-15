İzmir'deki Elektrik Akımı Faciasında Gözaltı Sayısı 20'ye Yükseldi

İzmir'de 2 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan elektrik akımı faciasında 20 kişi gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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İzmir'deki Elektrik Akımı Faciasında Gözaltı Sayısı 20'ye Yükseldi

İzmir'in Konak ilçesinde sağanak yağmurda elektrik akımına kapılması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği faciada İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri hakkında gözaltı kararı bulunan 29 kişiden 20'sini gözaltına aldı.

İl dışında olduğu belirlenen diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmiş, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti.

Gözaltına alınanlar arasında İZSU Kanal Daire Başkanı B.K, Gdz Elektrik Ege Bölge Müdürü ve Operasyon Yetkilisi A.S. ile işletme yöneticisi K.A.F'nin de bulunduğu belirtilmişti.

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