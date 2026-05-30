İzmir'deki Çocuk İstismarı Soruşturmasında 'Anne' Tutuklandı

İzmir'de sosyal medya üzerinden çocuğun müstehcen içeriklerinin paylaşılmasına ilişkin gözaltına alınan anne tutuklandı. Çocuğun halası da adli kontrolle serbest bırakıldı.

Sosyal medya üzerinden küçük bir çocuğa ait müstehcen içeriklerin paylaşıldığı bilgisi üzerine İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince soruşturma başlatıldı. Ekipler, mağdurun 11 yaşındaki A.A, şüphelilerin ise anne G.A. ile baba Y.A. olduğunu belirledi.

Düzenlenen operasyonla anne gözaltına alınırken, babanın ceza infaz kurumunda olduğu belirlendi. Çocuk ise İzmir Çocuk İzlem Merkezi'ne sevk edildi. Öte yandan, olayla ilgili dijital materyallere el konuldu.

ANNE VE HALASI GÖZALTINA ALINDI

Çocuğun pedagog eşliğinde alınan ifadesinin ardından halası M.V. de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 'müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden anne G.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Şüpheli hala M.V. hakkında ise adli kontrol tedbiri kararı verildi.

Kaynak: AA

