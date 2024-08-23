İzmir'deki Bit Pazarında Bulundu: İşte Kanlı 1 Mayıs'ın Hiç Görülmemiş Fotoğrafları
Tiyatrocu ve oyun yazarı Kazım Başer, İzmir Bornova'da gittiği bit pazarında Kanlı 1 Mayıs'ın daha önce hiç ortaya çıkmamış fotoğraflarını buldu. Başer, tesadüfen bulduğu fotoğrafları tarihsel bir sorumluluk olarak yararlanmak isteyen herkesle paylaşmak istiyor.
İzmir’in Bornova ilçesinde yaşayan tiyatrocu ve oyun yazarı Kazım Başer, ‘Viyadük Altı’ diye geçen Özkanlar’daki bit pazarında 'Kanlı 1 Mayıs' olarak bilinen 1 Mayıs 1977 tarihli daha önce ortaya çıkmamış fotoğraflar buldu.
Başer’in bulduğu fotoğraflarda, Taksim Meydanı’ndaki 1 Mayıs kutlamalarına açılan ateş sonucu 36 kişinin hayatını kaybettiği, 130’un üzerinde kişinin yaralandığı katliamdan önce kortejlerin geçişleri yer alıyor.
Gazete Duvar'dan Kavel Alpaslan'a konuşan Başer, bulduğu fotoğraflar sonrası kapıldığı hisleri şu sözlerle anlatıyor:
"Aslında hem çok sevindim hem de şöyle bir karamsarlık da geldi: Mesela eğer ben bunları bulmasam, bir başkası da yine bulup herkesin görebileceği bir alana taşıyabilirdi. Ama pazarda şöyle oluyor, satılmayan mallar en son, özellikle de kağıtlar çerçöp gibi görülüp atılıyor. Öyle olabilir diye düşününce bir ‘Acaba şimdiye kadar neler gitti’ diye aklımdan geçti.
Bulduğum şey, bulamadığımız bir sürü şeyi de düşündürdü. Böyle bir şeyi bulmuş olmak, o dönemin sadece politik atmosferi itibariyle değil aslında giyiminden insanların bir aradalığına kadar, her anlamda o sokaklar… Elbette günümüzdeki 1 Mayıslarla karşılaştırdım, çok daha canlı. Dövizlerde yazılanları okuyunca gerçekten bir bayram havasında olduğunu hissettim."
"Saklama, paylaşma ya da arşivleme gibi bir düşüncesi var mı" diye sorulan Başer, şunları söylüyor:
"Bunları ben bulmuş olabilirim ama bunlar tarihin açığa çıkması için herkese açılması gereken dokümanlar. Ben sadece vesile olmuş olacağım. Onun dışında tabii ki de tarihsel bir sorumluluk olarak görüyorum bunu, isteyenlere vereceğim fotoğrafları. Benim tekelimde olacak bir şey değil bunlar."