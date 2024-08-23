İzmir'deki Bit Pazarında Bulundu: İşte Kanlı 1 Mayıs'ın Hiç Görülmemiş Fotoğrafları

"Saklama, paylaşma ya da arşivleme gibi bir düşüncesi var mı" diye sorulan Başer, şunları söylüyor:

"Bunları ben bulmuş olabilirim ama bunlar tarihin açığa çıkması için herkese açılması gereken dokümanlar. Ben sadece vesile olmuş olacağım. Onun dışında tabii ki de tarihsel bir sorumluluk olarak görüyorum bunu, isteyenlere vereceğim fotoğrafları. Benim tekelimde olacak bir şey değil bunlar."