İzmir'de Zehir Tacirlerine Baskın! Çok Sayıda Madde ve Para Ele Geçirildi

İzmir'in Konak ilçesinde uyuşturucu madde satışını önlemek adına çalışma yapıldı. Sokak satıcılarının zula olarak kullandığı adresin tespit edilmesi üzerine harekete geçen polis ekipleri, savcılık talimatı ile söz konusu adrese baskın yaptı.

Baskında 2 şüpheli gözaltına alınırken, adreste yapılan aramalarda 5 kilo 241 gram esrar maddesi, 187 sentetik ecza hap, 18 uyuşturucu hap, 1 uzun namlulu silah, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği tahmin edilen 130 bin 730 TL, 600 dolar ve 290 euro para ele geçirildi.

Uyuşturucu maddelere yok edilmek üzere el konulurken, gözaltına alınan S.Ç.(44) ve M.B.(36) emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan S.Ç. ve M.B. tutuklandı.

Kaynak: İHA