İzmir'de Yürek Burkan Görüntü... Sahilde Çocuk Cesedi Bulundu

İzmir’in Karaburun ilçesinde sahile vurmuş halde bir çocuk cesedi bulundu. Olay, Küçükbahçe Mahallesi sahilinde meydana geldi. Sahilde hareketsiz halde yatan bir çocuğu fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı ilk incelemede, cesedin 5–6 yaşlarında bir erkek çocuğuna ait olduğu belirlendi. Olay yerindeki çalışmaların ardından çocuğun cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı olayla ilgili adli soruşturma başlattı.

Kaynak: AA