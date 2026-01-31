İzmir'de Yürek Burkan Görüntü... Sahilde Çocuk Cesedi Bulundu

İzmir’in Karaburun ilçesinde sahilde 5–6 yaşlarında olduğu belirlenen bir erkek çocuğunun cansız bedeni bulundu.

Son Güncelleme:
İzmir'de Yürek Burkan Görüntü... Sahilde Çocuk Cesedi Bulundu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İzmir’in Karaburun ilçesinde sahile vurmuş halde bir çocuk cesedi bulundu. Olay, Küçükbahçe Mahallesi sahilinde meydana geldi. Sahilde hareketsiz halde yatan bir çocuğu fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı ilk incelemede, cesedin 5–6 yaşlarında bir erkek çocuğuna ait olduğu belirlendi. Olay yerindeki çalışmaların ardından çocuğun cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı olayla ilgili adli soruşturma başlattı.

Yanan Ev, Asılı Ceset... Ordu'da Esrarengiz ÖlümYanan Ev, Asılı Ceset... Ordu'da Esrarengiz ÖlümGüncel

Balıkçılar Fark Etti, Ekipler Alarma Geçti... Dalgıç Kıyafetli Ceset BulunduBalıkçılar Fark Etti, Ekipler Alarma Geçti... Dalgıç Kıyafetli Ceset BulunduGüncel

Yanmış Araçtan Ceset Çıkmıştı! 1 Şüpheli TutuklandıYanmış Araçtan Ceset Çıkmıştı! 1 Şüpheli TutuklandıGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
İzmir
Son Güncelleme:
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Macaristan'dan Getirilmişti: Ayhan Bora Kaplan’ın Sağ Kolu Tutuklandı Ayhan Bora Kaplan’ın Sağ Kolu Tutuklandı
Güney Marmara’da Feribot Seferlerine Olumsuz Hava Engeli Güney Marmara’da Feribot Seferlerine Olumsuz Hava Engeli
Okul Tuvaletinde Kamera Skandalı: Veliler Savcılığa Koştu Okul Tuvaletinde Kamera Skandalı: Veliler Savcılığa Koştu
Bu İllerde Yaşayanlar Dikkat! Kar, Sağanak ve Fırtına Kapıda Bu İllerde Yaşayanlar Dikkat! Kar, Sağanak ve Fırtına Kapıda
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Trump Çarpıcı İran Çıkışı... Plan Gizli, Tehdit Açık Trump Çarpıcı İran Çıkışı... Plan Gizli, Tehdit Açık
Tekel Bayisinde Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı Tekel Bayisinde Bıçaklı Kavga... 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı
Türkiye Uyardı: 'İsrail Gazze’de Sükunet İstemiyor' Türkiye Uyardı... 'İsrail Gazze’de Sükunet İstemiyor'
Ünlülere Uyuşturucu Operasyonu: Enes Batur, Hasan Can Kaya, Reynmen, Çakal, Berkcan Güven... 26 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı Rapçiler ve YouTuberlara Gözaltı
Altında Rekor Sonrası Sert Çakılma: İslam Memiş O Tarihi İşaret Etti, Piyasalar Kitlendi Altında Rekor Sonrası Sert Çakılma: İslam Memiş O Tarihi İşaret Etti, Piyasalar Kitlendi