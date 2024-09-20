İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu! Binlerce Hap Ele Geçirildi

İzmir'de uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 şüpheli tutuklandı.

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İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu! Binlerce Hap Ele Geçirildi

İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karabağlar ilçesinde bir adreste uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Savcılıktan alınan talimatla adrese yönelik gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu nitelikli 55 bin 104 hap ve 315 gram esrar ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA

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