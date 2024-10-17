İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı
İzmir'de düzenlenen operasyonda 9 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli ise tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, şehirlerarası otobüs terminalinden çıkan 2 şüpheliyi durdurdu. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 9 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu.
Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
Son Güncelleme: