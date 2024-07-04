Taksicinin Kafasına Kaldırım Taşıyla Vurmuştu! 8 Yıl 1,5 Ay Hapis Cezası Aldı

İzmir'de aracına bindiği taksi şoförünün kafasına kaldırım taşıyla vurarak yaralayan şahıs tekrar hakim karşısına çıktı. Mahkeme, taksi şoförünün kafasına kaldırım taşıyla vurarak gasbetmeye çalışan sanığın, 8 yıl 1 ay 15 gün hapse çarptırılmasına karar verdi. Sanık avukatı mahkemedeki savunmasında, insan olarak sanığın karşısında olduğunu belirterek müvekkilini kınadığını vurguladı.

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Taksicinin Kafasına Kaldırım Taşıyla Vurmuştu! 8 Yıl 1,5 Ay Hapis Cezası Aldı

İzmir'de taksiciye kaldırım taşıyla saldıran tutuklu sanık hakkında karar çıktı. İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık A.T, müşteki taksici Selim Keleş ve taraf avukatları katıldı.

"AŞIRI ALKOLLÜ OLDUĞUM İÇİN VURDUM"

Sanık A.T, daha önceki heyete savunmasına tam yapamadığını belirterek, yeniden savunma yapmak istediğini belirtti. Talebi kabul edilen A.T. olaydan dolayı özür dileyerek, "Yaptığım hatanın farkındayım. Parasına, malına teşebbüs etmek gibi bir şey olmadı. Aşırı alkollü olduğum için vurdum. Poşetin içindeki taşı alkol alırken üzerine oturmak için koymuştum. İçinde alkol var sanıp yanıma almışım. Vurduğum için çok pişmanım. Yağma gibi bir durumum yoktu. Eşim ve 3 yaşındaki oğlum ortada kaldı. Eşimle boşanma aşamasına geldik. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

"5 MİLYON VERİN HELALLEŞELİM"

A.T, taksicinin, babası ve amcasından 5 milyon lira para istediğini öne sürdü.

Müşteki taksici Selim Keleş de sanığın amcasının kendisini telefonla aradığını ve buluşmak istediğini ifade ederek, "Bir kafede oturduk. 'Helalleşelim, adını koyalım' dedi. Ben de durumun ciddiyetini anlattım. Ben felç kalsam ne olacaktı dedim. O gün öylesine '5 milyon verin helalleşelim' dedim. Onlar da bana 70 bin lira teklif ettiler." diye konuştu.

Daha sonra müşteki avukatı, olayda kullanıldığı iddia edilen 3 kilo 600 gram ağırlığındaki parke taşını delil olarak, "taşla öldürmeye tam teşebbüs" konusunda inceleme yapılması için mahkemeye sundu.

Mahkeme heyeti, olayda kullanıldığı iddia edilen parke taşını suç delili olarak emanete alınmasına karar verdi.

Ayrıca, müşteki taksici ve avukatı, sanığın öldürmeye tam teşebbüsten yargılanmasını, ek iddianame düzenlenmesini istedi.

"MÜVEKKİLİM HAKKIMDA BERAAT TALEBİNDE BULUNMUYORUM"

Cumhuriyet savcısı mütalaasının hazır olduğunu belirterek, sanığın "gece vakti silahla yağma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatı savunmasında, insan olarak sanığın karşısında olduğunu belirterek müvekkilini kınadığını vurgulayıp, "Müvekkilim hakkında beraat talebinde bulunmuyorum. Ancak öldürmeye teşebbüs suçlamasına da karşı çıkıyorum." dedi.

Son sözleri sorulan sanık A.T. oğlu ve eşine kavuşmak istediğini bildirdi. Mahkeme heyeti karar için ara verdi.

İzmir'de taksiciye taşla saldıran sanık: 'Poşetin içinde gofret var sanıyordum'İzmir'de taksiciye taşla saldıran sanık: 'Poşetin içinde gofret var sanıyordum'Yurttan Haberler

Kaynak: AA

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