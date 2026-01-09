İzmir'de Skandal İddia: Öğretmen 6 Kız Öğrenciyi Ders Saatinde Evine Götürüp Temizlik Yaptırdı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İzmir’in Bornova ilçesinde görev yapan Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni D.T. hakkında ciddi iddialar gündeme geldi. İddiaya göre öğretmen, 4 Kasım 2025 tarihinde Ş.A., E.K., D.D., A.Y., E.N.K. ve N.K. adlı altı kız öğrenciyi; okul idaresi ve ailelerinden habersiz şekilde ders saatinde okuldan çıkararak kendi evine götürdü ve burada temizlik yaptırdı.

Veliler tarafından İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yapılan başvuruda, öğretmenin evinde çekildiği öne sürülen bazı fotoğrafların da dosyaya eklendiği belirtildi. Söz konusu görüntülerde, öğrencilerin bulunduğu ortamda sigara ve alkol şişelerinin yer aldığı, bunun da çocukların güvenliği açısından ciddi bir risk oluşturduğu ifade edildi. Ayrıca öğrencilerin temizlik sonrası Bayraklı TOKİ bölgesinden Şehir Hastanesi istikametine kadar yürüdükleri, ardından kendi imkânlarıyla toplu taşıma kullanarak evlerine döndükleri iddia edildi. Şikâyet üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmen hakkında idari soruşturma başlatıldı.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada ise, Bornova ilçesindeki Mesleki Eğitim Merkezi’nde görevli bir öğretmenle ilgili olarak 8 Ocak 2025 tarihinde sosyal medya ve basında yer alan iddialar doğrultusunda Bakanlık tarafından inceleme ve soruşturma sürecinin başlatıldığı, konunun müdürlük tarafından titizlikle takip edildiği bildirildi.

ÖĞRENCİLERDEN BİRİNİN SKOLYOZ HASTASI OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

D.T.’nin, ders saatinde ve yetkililerin bilgisi dışında öğrencileri evine götürerek temizlik yaptırdığı anlara ait olduğu iddia edilen görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde öğrencilerin çeşitli ev eşyalarıyla ilgilendiği görülürken, söz konusu öğrencilerden birinin skolyoz rahatsızlığı bulunduğu da iddialar arasında yer aldı.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILIP, GÖZALTINA ALINDI

İzmir Valiliği tarafından konuya ilişkin dün yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Bornova ilçesi Mesleki Eğitim Merkezi’nde görev yapan bir öğretmenin, ‘Kız öğrencileri ders saatlerinde okuldan çıkararak kendi evinde çalıştırdığı’ yönünde 08 Ocak 2026 tarihinde, basında ve sosyal medya mecralarında yer alan iddialar üzerine Valiliğimizce idari soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni D.T. görevden uzaklaştırılmış, ilgili hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Söz konusu şahıs gözaltına alınmış olup, adli ve idari süreç titizlikle sürdürülmektedir" denildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı da yaptığı yazılı açıklamada, "İzmir ili Bornova ilçesinde Mesleki Eğitim Merkezi'nde 8 Ocak 2025 tarihinde sosyal medya hesaplarında ve basınında yer alan 6 kız öğrenciyi dersten çıkarıp evini temizlettirdiği iddialara ilişkin 'İnsan ticareti' suçundan öğretmen D.T. hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılarak, gözaltına alınmıştır" ifadelerine yer verdi. (

Kaynak: DHA