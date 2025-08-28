İzmir'de Servis Minibüsü ile Otomobil Çarpıştı! 1 Ölü, 13 Yaralı
İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde tarım işçilerini taşıyan servis minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi yaralandı. Yaralılar çevre hastanelerde tedavi altına alındı.
Kaza, sabah saat 08.00 sıralarında İzmir-Ankara Karayolu’nun Armutlu mevkiinde meydana geldi. Turgutlu yönüne ilerleyen Mehmet Budak (49) yönetimindeki 49 ABE 666 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs, henüz belirlenemeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen Veysi Ekin’in (45) kullandığı 44 LS 968 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari aracın sürücüsü Veysi Ekin olay yerinde yaşamını yitirdi. Minibüs sürücüsü Mehmet Budak ve araçta bulunan 12 yolcu yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Öte yandan kaza nedeniyle Turgutlu istikametinde trafik uzun süre aksadı. Karayolunda ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: İHA