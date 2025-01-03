İzmir'de Sahile Kadın Cesedi Vurdu

İzmir’in Bayraklı ilçesinde deniz kenarında kadın cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken hayatını kaybeden kadının Goncagül Duman olduğu belirlendi.

İzmir'de Sahile Kadın Cesedi Vurdu

Olay, saat 12.30 sıralarında Turan Mahallesi'nde meydana geldi. Sahilde balık tutmaya gelenler, deniz kenarında bir kadını harekesiz görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İzmir'de Sahile Kadın Cesedi Vurdu - Resim : 1

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

İhbarla bölgeye polis, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İncelemede, cesedin Goncagül Duman'a ait olduğu tespit edildi. Savcının incelemesinin ardından cenaze otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'de Sahile Kadın Cesedi Vurdu - Resim : 2

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Kaynak: DHA

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