İzmir'de Sahile Kadın Cesedi Vurdu

Olay, saat 12.30 sıralarında Turan Mahallesi'nde meydana geldi. Sahilde balık tutmaya gelenler, deniz kenarında bir kadını harekesiz görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

İhbarla bölgeye polis, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İncelemede, cesedin Goncagül Duman'a ait olduğu tespit edildi. Savcının incelemesinin ardından cenaze otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA