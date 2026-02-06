İzmir’de Sağanak Faciası: Selçuk-Aydın Kara Yolunda Çökme

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İzmir’de dün etkili olan yoğun yağış, yaşamı olumsuz etkiledi. Selçuk-Aydın kara yolunun Havutçu mevkiinde meydana gelen çökme, ulaşımı durma noktasına getirdi.

YOL TRAFİĞE KAPANDI

Yaşanan çökme nedeniyle yol, çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı.

EKİPLER ÖNLEM ALDI

Bölgede jandarma ekipleri güvenlik önlemleri alarak vatandaşları bilgilendirdi.

ONARIM ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Karayolları ekipleri, çökmenin meydana geldiği yolu onarmak için çalışmalara başladı.

Yakındaki bir işletmenin sahibi İbrahim Çağlar, “Deprem olduğunu sandık, meğerse yol çökmüş. O sırada trafiği durdurmaya çalıştık ve yardımcı olduk. Daha sonra ekipler geldi” diye konuştu.

Kaynak: AA