İzmir'de Ormanlık Alanda Yangın
İzmir Kemalpaşa'da bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi havadan ve karadan devam ediyor.
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İzmir'in Kemalpaşa ilçesi Armutlu Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda saat 13.51'de yangın çıktı. Orman yangınına ilk müdahale 14.05'te yapılırken, alevlere İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 uçak, 4 helikopter, 17 arazöz, 3 su ikmal, 2 dozer ve 1 yer ekibi ile müdahale başladı. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: İHA
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