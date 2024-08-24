İzmir'de Ormanlık Alanda Yangın

İzmir Kemalpaşa'da bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi havadan ve karadan devam ediyor.

Son Güncelleme:
><

İzmir'in Kemalpaşa ilçesi Armutlu Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda saat 13.51'de yangın çıktı. Orman yangınına ilk müdahale 14.05'te yapılırken, alevlere İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 uçak, 4 helikopter, 17 arazöz, 3 su ikmal, 2 dozer ve 1 yer ekibi ile müdahale başladı. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Tandır Evinde Yangın ÇıktıTandır Evinde Yangın ÇıktıYurttan Haberler

Kaynak: İHA

Etiketler
İzmir Yangın Orman yangınları
Son Güncelleme:
Düğün Magandalarına Yönelik Denetim: 3 Tabanca ve 56 Fişek Ele Geçirildi Düğün Magandalarına Yönelik Denetim: 3 Tabanca ve 56 Fişek Ele Geçirildi
2.Sezonda Değişiklik! Show TV'deki Bahar'a Yeni Kadın Başrol 2.Sezonda Değişiklik! Show TV'deki Bahar'a Yeni Kadın Başrol
Yolcu Otobüsündeki Valizde 40 Kilo Esrar Ele Geçirildi Yolcu Otobüsündeki Valizde 40 Kilo Esrar Ele Geçirildi
Bilim İnsanları Buldu : Elektronik Eşyalar Ağaçta Üretilecek Bilim İnsanları Buldu : Elektronik Eşyalar Ağaçta Üretilecek
Doğu Akdeniz İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı Doğu Akdeniz İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı
Kapısı Açık Şekilde Yük Taşıyan Araç Trafiği Tehlikeye Attı Kapısı Açık Şekilde Yük Taşıyan Araç Trafiği Tehlikeye Attı
ÇOK OKUNANLAR
Almanya'da Festivale Saldırı! Ölü ve Yaralılar Var Almanya'da Festivale Saldırı!
İYİ Parti’den Gidenlere Mektup Hazırlığı İYİ Parti’den Gidenlere Mektup Hazırlığı
Eski Jandarma Genel Komutanı Galip Mendi Hayatını Kaybetti Eski Jandarma Genel Komutanı Galip Mendi Hayatını Kaybetti
Silahlı Saldırıya Uğrayan CHP'li İsim Hayatını Kaybetti Silahlı Saldırıya Uğrayan CHP'li İsim Hayatını Kaybetti
Binlerce Hacıyı Mağdur Etmişlerdi: Skandalı İtiraf Eden Memurun Koltuğu Gitti Skandalı İtiraf Eden Memurun Koltuğu Gitti