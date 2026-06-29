İzmir'de Orman Yangını
İzmir'in Dikili ilçesinde tarım alanında başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına karadan ve havadan müdahale sürüyor.
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Alınan bilgiye göre, Çandarlı Mahallesi yakınlarındaki ziraat alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.
7 UÇAK VE 8 HELİKOPTER
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 7 uçak, 8 helikopter, 35 arazöz ve 4 dozer ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.
Kaynak: AA-İHA
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