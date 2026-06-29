İzmir'de Orman Yangını

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Alınan bilgiye göre, Çandarlı Mahallesi yakınlarındaki ziraat alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

7 UÇAK VE 8 HELİKOPTER

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 7 uçak, 8 helikopter, 35 arazöz ve 4 dozer ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA-İHA