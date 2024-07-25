İzmir'de Operasyon: Araması Olan 3 Kişi Yakalandı

İzmir'de çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

İzmir'de Operasyon: Araması Olan 3 Kişi Yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri (Yunus) Amirliği ekipleri, aranan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Bayraklı ilçesinde kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ve kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtan ve bu kurumlarla ilişkili olduğunu söyleyerek vatandaşları dolandırdığı tespit edilen M.Y. yakalandı. M.Y.'nin hakkında kesinleşmiş 11 yıl 3 ay hapis ve 108 bin 320 TL para cezası olduğu öğrenildi.

Öte yandan, Bayraklı ve Bornova bölgesinde uygulamalarını sürdüren ekipler, 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti' suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl 5 ay hapis cezası bulunan O.E. ile 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma' suçundan 10 yıl 5 ay hapis cezası olan C.B.E.'yi de gözaltına aldı.

Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

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