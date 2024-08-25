İzmir’de Merkezi Konumda Bulunuyor: Fiyatının Çok Altında Ucuza Satılık Daire

İzmir'in Balçova ilçesinde bulunan bir daire icradan satılıyor. Oldukça merkezi konumda bulunan daire, ederinden çok daha ucuza satışa sunuldu. Teleferiğin yakınında bulunan daire satışta

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İzmir’de Merkezi Konumda Bulunuyor: Fiyatının Çok Altında Ucuza Satılık Daire - Resim: 1

Ege’nin İncisi İzmir’de, Balçova’da bulunan Teleferik Mahallesi’nde icradan daire satılıyor. Dairenin detayı bilgileriyle ilgili açıklama yayımlandı.

İz Gazete’de yer alan habere göre, İzmir'in Balçova ilçesinde bulunan bir daire icradan satışa çıkıyor. Daire için istenen bedel ise 3 milyon 200 bin olarak açıklandı.

İzmir Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Kaynak: Gerçek Gündem

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