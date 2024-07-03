İzmir'de Korkutan Orman Yangını: Sabuncubeli Tüneli Trafiğe Kapatıldı

Türkiye'nin ciğerleri yanmaya devam ediyor... Bir orman yangını da İzmir'de çıktı. Orman yangını, Bornova ilçesi Beşyol Mahallesi’nde başladı. Saat 13.37’de çıkan orman yangına ilk müdahale 13.43’de yapıldı.

Yangına; 6 uçak, 9 helikopter, 20 arazöz, 6 su ikmal ve 4 dozer ile müdahalenin yapıldığı ve söndürme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

TRAFİĞE KAPATILDI

Öte yandan, İzmir ve Manisa arasında ulaşımı sağlayan Sabuncubeli Tüneli yoğun duman sebebi ile trafiğe kapatıldı.

Kaynak: İHA