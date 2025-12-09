İzmir'de Korkutan Olay! Metro Raydan Çıktı

İzmir'de içi yolcu dolu olan metronun vagonu seyir halinde iken raydan çıktı. Yolcular tahliye edildi, seferler iptal edildi. Korkutan olaya ilişkin İzmir Metro'dan açıklama geldi.

İzmir'de Bornova Metro İstasyonu'ndan hareket eden metronun bir vagonu, saat 10.30 sıralarında iddiaya göre enerji aldığı raydan çıktı. Kısa süreli panik yaşayan yolcular tahliye edilirken inen yolcuların rayların kenarından yürüyerek istasyona doğru gittiği görüldü.

SEFERLER DURDU

Narlıdere Kaymakamlık-Evka 3 seferini yapan trendeki vatandaşlar tahliye edildi, metro seferleri durduruldu. İzmir Metro A.Ş. ekipleri bölgede çalışma başlattı, Bornova ve Bölge istasyonları arızanın giderilmesi için kapatıldı. İstasyona gelenler otobüs duraklarına yönlendirilirken duraklarda yoğunluk oluştu.

İZMİR METRO'DAN AÇIKLAMA

İzmir Metro tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İzmir Metro Bornova İstasyonu'nda, hatta enerji sağlayıcı ve taşıyıcı ekipmanda yaşanan teknik arıza sebebiyle seferlerimiz Narlıdere Kaymakamlık-Sanayi istasyonları arasında gecikmeli olarak devam etmekte, Sanayi-Evka 3 istasyonları arasında ulaşım ESHOT desteği ile sağlanmaktadır. Ekiplerimiz, arızaya ivedilikle müdahale etmiş bulunmaktadır. Arızanın giderilmesiyle birlikte seferlerimizin normale dönmesi için çalışmalarımız sürdürülmektedir."

