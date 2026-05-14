İzmir'de Korkutan Görüntüler! Karada Dev Hortum Oluştu

İzmir'in Menemen ilçesinde yağışların ardından karada hortum meydana geldi. Cep telefonu kameralarına yansıyan afeti değerlendiren uzmanlar, Ege Denizi'ndeki ani sıcaklık değişimlerine dikkat çekti.

Küresel iklim krizinin etkileri Türkiye'de ekstrem hava olaylarıyla kendini göstermeye devam ediyor. Hava sıcaklığının 21 dereceye kadar yükseldiği İzmir'de, aniden bastıran yerel sağanak dalgası hayatı olumsuz etkiledi.

KARADA DEV HORTUM

Menemen ilçesinde kısa süreli dolu yağışının hemen ardından karada dev bir hortum oluştu. Çevre sakinlerinde büyük paniğe neden olan hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kayda alındı.

MEVSİM NORMALLERİNİN 3 DERECE ÜSTÜNDE

Yaşanan sıra dışı meteorolojik olayı analiz eden İzmir Bakırçay Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şermin Tağıl, iklim değişikliğinin bu tür afetleri sıklaştırdığını vurguladı. Son günlerde Ege Denizi'ndeki deniz yüzeyi sıcaklığının mevsim normallerinin 2 ila 3 derece üzerine çıktığını belirten Tağıl, hortumun şifrelerini şu sözlerle açıkladı:

"Denizdeki bu aşırı ısınma koşulları altında bölgeye kuzeybatıdan sokulan soğuk hava kütlesi, İzmir'de küçük çaplı hortum oluşumuna zemin hazırladı. Sıcak ve nemli havanın hızla yükselmesi, atmosferin alt ve üst katmanları arasındaki sıcaklık farkını açarak yer yer dolu yağışlarını da beraberinde getirdi."

YENİ FIRTINA SISTEMLERİ KAPIDA

Atmosferdeki tehlikenin henüz geçmediği uyarısında bulunan Prof. Dr. Şermin Tağıl, önümüzdeki günlere ilişkin kritik bir tahminde bulundu. Tağıl, gökyüzünde biriken yüksek enerjinin, batı ve kuzeybatı yönlerinden gelecek yeni serin hava dalgalarıyla karşılaşması durumunda, ani ve çok daha güçlü konvektif fırtına sistemlerini tetikleyebileceğini belirterek vatandaşları ve yetkilileri tedbirli olmaya çağırdı.

Kaynak: AA

