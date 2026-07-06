İzmir’de Korkutan Fabrika Yangını: Menemen’de Geri Dönüşüm Tesisi Alev Alev

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İzmir'in Menemen ilçesinde Camikebir Mahallesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında, saat 13.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Gökyüzüne yükselen duman ilçenin pek çok noktasından görüldü. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

ALEVLER EVLERİN KAPISINA DAYANDI

Yangının, palet ve çeşitli polyester malzemeler gibi yanıcı maddeler nedeniyle kısa sürede büyüdüğü öğrenildi. Alevler, fabrikanın çevresindeki tarlaların kenarında bulunan kuru otlara da sıçradı.

Yangına, itfaiye ekipleri 5 arazöz, 1 merdivenli araç, 2 tonaj aracı, 1 endüstriyel araç ve 1 köpük kulesi aracıyla müdahale etti. Söndürme çalışmalarına ilçe belediyeleri de su tankerleri ve iş makineleriyle destek verdi.

İTFAİYEDEN DÖRT KOLDAN KUŞATMA

Yangının çıktığı geri dönüşüm tesisinin çevresinde evler ve çeşitli yapılar bulunması nedeniyle ekipler, alevlerin sıçrama riskine karşı geniş güvenlik önlemleri aldı.

Çevredeki yapılara ulaşmaması için alevlere, dört koldan müdahale ediliyor.

Kaynak: DHA