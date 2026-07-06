İzmir’de Korkutan Fabrika Yangını: Menemen’de Geri Dönüşüm Tesisi Alev Alev

İzmir'in Menemen ilçesindeki bir geri dönüşüm fabrikasında polimer ve paletlerin tutuşmasıyla başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle çevredeki kuru otlara sıçradı. Tesisin hemen yanı başında bulunan evler ve yerleşim yerleri nedeniyle bölgede kırmızı alarma geçilirken, itfaiye ekipleri alevlerin konutlara ulaşmasını engellemek için tesise dört koldan müdahale ediyor.

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İzmir'in Menemen ilçesinde Camikebir Mahallesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında, saat 13.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İzmir’de Korkutan Fabrika Yangını: Menemen’de Geri Dönüşüm Tesisi Alev Alev - Resim : 1

Gökyüzüne yükselen duman ilçenin pek çok noktasından görüldü. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

İzmir’de Korkutan Fabrika Yangını: Menemen’de Geri Dönüşüm Tesisi Alev Alev - Resim : 2

ALEVLER EVLERİN KAPISINA DAYANDI

Yangının, palet ve çeşitli polyester malzemeler gibi yanıcı maddeler nedeniyle kısa sürede büyüdüğü öğrenildi. Alevler, fabrikanın çevresindeki tarlaların kenarında bulunan kuru otlara da sıçradı.

İzmir’de Korkutan Fabrika Yangını: Menemen’de Geri Dönüşüm Tesisi Alev Alev - Resim : 3

Yangına, itfaiye ekipleri 5 arazöz, 1 merdivenli araç, 2 tonaj aracı, 1 endüstriyel araç ve 1 köpük kulesi aracıyla müdahale etti. Söndürme çalışmalarına ilçe belediyeleri de su tankerleri ve iş makineleriyle destek verdi.

İzmir’de Korkutan Fabrika Yangını: Menemen’de Geri Dönüşüm Tesisi Alev Alev - Resim : 4

İTFAİYEDEN DÖRT KOLDAN KUŞATMA

Yangının çıktığı geri dönüşüm tesisinin çevresinde evler ve çeşitli yapılar bulunması nedeniyle ekipler, alevlerin sıçrama riskine karşı geniş güvenlik önlemleri aldı.

İzmir’de Korkutan Fabrika Yangını: Menemen’de Geri Dönüşüm Tesisi Alev Alev - Resim : 5

Çevredeki yapılara ulaşmaması için alevlere, dört koldan müdahale ediliyor.

Kaynak: DHA

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