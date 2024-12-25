İzmir'de Korkunç Cinayet: Müftülük Çalışanı Öldürüldü

İzmir Beydağ'da müftülük çalışanı Selman Başer, eski bir kavga nedeniyle tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı S.D., Manisa Turgutlu'da suç aletiyle yakalanıp sorgulanmak üzere İzmir'e gönderildi. Zanlı, cinayeti daha önceki kavgalarının ardından görme bozukluğu yaşadığı için işlediğini söyledi.

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İzmir'de Korkunç Cinayet: Müftülük Çalışanı Öldürüldü

İzmir'in Beydağ İlçe Müftülüğü'nde dehşete düşüren bir cinayet yaşandı. 2 ay önce Muğla'dan İzmir’e gelerek müftülükte göreve başlayan Selman Başer (35), daha önceden kavgalı olduğu S.D. tarafından tabancayla vuruldu. Vücuduna 11 mermi isabet eden Başer kanlar içerisinde kalırken zanlı olay yerinden kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine müftülüğe gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Selman Başer'in hayatını kaybettiği öğrenildi.

İNTİKAM CİNAYETİ

Olayın ardından kayıplara karışan zanlı S.D. ise kısa süre sonra Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Ödemiş Organize Büro Amirliği ekipleri ve Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından suç aletiyle birlikte kıskıvrak yakalandı. Turgutlu Devlet Hastanesinde sağlık kontrolüne çıkarılan zanlı S.D. 'Pişmanım' derken, ekipler tarafından sorgulanmak üzere İzmir'e gönderildi.

Zanlının ilk ifadesinde, Selman Başer ile daha önce Muğla'nın Datça ilçesinde kavga ettikleri, kavganın ardından kendisinde görme bozukluğu meydana geldiğini ve cinayeti de bu yüzden işlediğini söylediği öne sürüldü. Selman Başer'in cenazesi ise incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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