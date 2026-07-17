İzmir'de Korku Dolu Anlar: 7'nci Kattaki İskele Düştü, 3 Kardeş İşçi Yaralandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, Korutürk Mahallesi Kardelen Sokak'ta bulunan 9 katlı bir binada meydana geldi. Binanın dış cephesindeki çalışmalar sırasında, henüz belirlenemeyen nedenle iskele 7. kattan zemine düştü.

Kazada iskele üzerinde çalışan kardeşler İ.K. ve V.K. ile iskelenin altında bulunan D.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: AA-DHA