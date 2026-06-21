Kına Gecesi Kana Bulandı: Pompalı Dehşette Bir Çocuk Hayatını Kaybetti

İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen kına gecesinde pompalı tüfekle açılan ateş sonucu 14 yaşındaki çocuk öldü, 4 kişi yaralandı.

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Kına Gecesi Kana Bulandı: Pompalı Dehşette Bir Çocuk Hayatını Kaybetti
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Emir Mahallesi'nde Emirli İlkokulu bahçesinde dün akşam saatlerinde Sezgin B. ile Yağmur S. çiftinin kına gecesi eğlencesi sırasında E.D. (43), pompalı tüfekle kalabalığa rastgele ateş açtı.

14 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıda Ayaz Çimen (14), Hüseyin Ö. (23), Hasan B. (30), Ümmühan D. (45) ve Osman Ö. (72) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ayaz Çimen kurtarılamadı.

SALDIRGAN, YARALININ EŞİ ÇIKTI

Ümmühan D.'nin saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen E.D.'nin eşi olduğu öğrenildi. Durumu ağır olan kadın, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Hayatını kaybeden Çimen'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliyi kırsal alanda yakaladı.

Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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İzmir Silah Saldırı
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