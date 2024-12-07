İzmir'de Kan Donduran Olay: Polis Merkezine Gitti, 'Aracımda Kız Arkadaşımın Cesedi Var' Dedi

İzmir'de korkunç bir olay meydana geldi. Polis merkezine giden Erdinç B., aracında kız arkadaşının cesedi olduğunu söyledi. Genç kadının intihar ettiğini öne süren erkek gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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İzmir'de Kan Donduran Olay: Polis Merkezine Gitti, 'Aracımda Kız Arkadaşımın Cesedi Var' Dedi

İzmir'de korsan taksicilik yaptığı belirtilen 34 yaşındaki Erdinç B., sabah saatlerinde Gültepe Polis Merkezi'ne gidip, otomobilinde 29 yaşındaki kız arkadaşı 1 çocuk annesi Eda Kuş'un cesedinin olduğunu söyledi. Erdinç B. gözaltına alınırken, otomobilde yapılan aramada, sağ ön koltukta kanlar içerisinde Kuş'un cesedi bulundu. İncelemede, Kuş'un sağ kulağına isabet eden kurşunla hayatını kaybettiği anlaşıldı.

İzmir'de Kan Donduran Olay: Polis Merkezine Gitti, 'Aracımda Kız Arkadaşımın Cesedi Var' Dedi - Resim : 1

Cumhuriyet savcısının olay yeri incelemesinin ardından otomobildeki suç aleti tabancaya el konuldu. Kuş'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Erdinç B., polisteki ilk ifadesinde sevgilisi Kuş ile aralarında 'kıskançlık' yüzünden tartışma çıktığını, kadının yanındaki tabancayı çıkarıp intihar ettiğini öne sürdü.

İzmir'de Kan Donduran Olay: Polis Merkezine Gitti, 'Aracımda Kız Arkadaşımın Cesedi Var' Dedi - Resim : 2

Kuş'un yakınları ise Erdinç B.'den bir ay önce ayrılan Kuş'un barışmak isteyen eski sevgilisinin tekliflerini reddettiği için cinayete kurban gittiğini iddia etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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