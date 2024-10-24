İzmir'de Kan Donduran Cinayet: Eşi ve Üvey Kardeşini Öldürdü

İzmir'in Torbalı ilçesinde, av tüfeğiyle eşini ve üvey kardeşini öldüren bir kişi gözaltına alındı.

İzmir'de Kan Donduran Cinayet: Eşi ve Üvey Kardeşini Öldürdü

Edinilen bilgilere göre, Dirmil Mahallesi'nde yaşayan 37 yaşındaki M.T., evinde eşi 35 yaşındaki H.T. ile 44 yaşındaki üvey kardeşi İ.A.'ya ateş açtı. Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve jandarma ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine intikal etti.

Yapılan incelemelerde, H.T. ve İ.A.'nın olay yerinde hayatlarını kaybettikleri belirlendi. İki kişinin cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınan M.T.'nin ilk ifadesinde, eşi H.T. ile üvey kardeşi İ.A. arasında bir ilişki olduğundan şüphelendiğini ve bu nedenle olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA

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