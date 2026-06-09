İzmir'de Kan Donduran Cinayet! 15 Yaşındaki Ortaokul Öğrencisi Bıçaklanarak Öldürüldü

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Kan donduran olay, önceki gün Karşıyaka sahilinde yaşandı.

BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Karşıyaka Fevzipaşa Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Erdem Demir ile C.C. (18) ve D.K. (19) arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Demir, kavgada bıçakla yaralandı. Hastaneye kaldırılan Demir, doktorların müdahalesine rağmen dün yaşamını yitirdi.

İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Polis, kavgaya karışan C.C. ve D.K.'yi gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: DHA