İzmir'de Kan Donduran Cinayet! 15 Yaşındaki Ortaokul Öğrencisi Bıçaklanarak Öldürüldü
İzmir Karşıyaka ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 15 yaşındaki ortaokul öğrencisi Erdem Demir, hastanede yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.
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Kan donduran olay, önceki gün Karşıyaka sahilinde yaşandı.
BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ
Karşıyaka Fevzipaşa Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Erdem Demir ile C.C. (18) ve D.K. (19) arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Demir, kavgada bıçakla yaralandı. Hastaneye kaldırılan Demir, doktorların müdahalesine rağmen dün yaşamını yitirdi.
İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Polis, kavgaya karışan C.C. ve D.K.'yi gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Kaynak: DHA
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