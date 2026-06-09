İzmir'de Kan Donduran Cinayet! 15 Yaşındaki Ortaokul Öğrencisi Bıçaklanarak Öldürüldü

İzmir Karşıyaka ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 15 yaşındaki ortaokul öğrencisi Erdem Demir, hastanede yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

Son Güncelleme:
İzmir'de Kan Donduran Cinayet! 15 Yaşındaki Ortaokul Öğrencisi Bıçaklanarak Öldürüldü
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kan donduran olay, önceki gün Karşıyaka sahilinde yaşandı.

BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Karşıyaka Fevzipaşa Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Erdem Demir ile C.C. (18) ve D.K. (19) arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Demir, kavgada bıçakla yaralandı. Hastaneye kaldırılan Demir, doktorların müdahalesine rağmen dün yaşamını yitirdi.

İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Polis, kavgaya karışan C.C. ve D.K.'yi gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: DHA

Etiketler
İzmir Cinayet
Son Güncelleme:
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Ege Üniversitesi'nde 'Adrese Teslim İhale' Çarkı: Kamu Görevlileri de Vurgunun İçinde Ege Üniversitesi'nde 'Adrese Teslim İhale' Çarkı
Kılıçdaroğlu'ndan Genel Merkez'e Çağrı: 'Biz Bu Oyunu Bozarız!' Kılıçdaroğlu'ndan Genel Merkez'e Çağrı
ÇOK OKUNANLAR
Ziyaretçi Yasağı Geldi: CHP Grup Toplantısında Özgür Özel Kürsüye Çıkacak Grup Toplantısında Özgür Özel Kürsüye Çıkacak
Özgür Özel'den Kapalı Grup Hamlesi Özgür Özel'den Kapalı Grup Hamlesi
Kılıçdaroğlu'ndan Genel Merkez'e Çağrı: 'Biz Bu Oyunu Bozarız!' Kılıçdaroğlu'ndan Genel Merkez'e Çağrı
Devlet Bahçeli'den Özgür Özel'e Çağrı: Ateşe Körükle Gitmemeli 'Ateşe Körükle Gitmemeli'
Mezdeke Dansçısı Aynur Kanbur Cinayetinde 10 Yıllık Sır Perdesi Aralandı: Tetikçi ve Azmettiriciler Yakalandı Mezdeke Cinayetinde 10 Yıllık Sır Perdesi Aralandı