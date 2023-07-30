İzmir’de kamyon otomobile arkadan çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

İzmir’in Bornova ilçesinde, rahatsızlandığı ileri sürülen sürücünün aracını yolun ortasından durdurması üzerine aynı istikamette gitmekte olan kamyonet otomobile arkadan çarptı. Kazada araç sürücüsü gazi Mustafa Bayram (32) hayatını kaybetti, 1’i ağır 2 kişi de yaralandı.

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İzmir’de kamyon otomobile arkadan çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, saat 00.45 sıralarında İzmir Çevreyolu’nda meydana geldi. İddiaya göre, 35 AD 0634 plakalı aracın sürücüsü Mustafa Bayram, Kemalpaşa istikametinden Bornova yönüne gitmekteyken direksiyon başında rahatsızlandı. Bayram’ın aracını yolun ortasında durdurması üzerine otomobilden inen Onur H., Fatih D. ve Ferhat E. aracı güvenlik şeridine çekmek isterken, bu esnada aynı yöne gitmekte olan Gazi K., idaresindeki 35 KF 6322 plakalı kamyonet, otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan araç yol kenarında bulanan beton bariyerlere çarparken, diğer sürücülerin ihbarı üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde araç sürücüsü Mustafa Bayram’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobilin yanında bulunan ve çarpmanın etkisiyle kazada hafif yaralanan Onur H. (35) ile durumu ağır olan Ferhat E. (40) ambulansa alınarak çevredeki hastanelere kaldırıldı. Fatih D. ise kazayı yara almadan atlattı.

Öte yandan, savcı ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından Bayram’ın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, Bayram’ın Diyarbakır Lice’de askerlik görevini yaptığı esnada mayına basması sonucu yaralanarak gazi olduğu öğrenildi. Kamyonet sürücüsü Gazi K. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: İHA

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