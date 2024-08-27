İzmir'de Kamyon İle Otomobil Birbirine Girdi: 1 Ölü

İzmir'in Aliağa ilçesi Hürriyet Caddesi ile Şükran Kurdakul Caddesi kesimindeki ışıklı kavşakta sabah saatlerinde trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; İzmir yönünden gelen G.Z idaresindeki 35 HA 8663 plakalı hafriyat kamyonu ile Şükran Kurdakul Caddesi'nden gelen İsmail Çaylı yönetimindeki 34 NU 9055 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı çarpıştı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Her iki araçta çarpışmanın etkisiyle refüje savrulurken, sürücüler İsmail Çaylı ve G.Z yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil içerisine sıkışan İsmail Çaylı, itfaiye ekiplerince otomobilden çıkartıldı.

Her iki sürücüde sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı. İsmail Çaylı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA