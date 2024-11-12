İzmir’de Kaçak Botoks ve Dolgu Operasyonu

İzmir’de, gümrük kaçağı botoks ve dolgu ürünleri ile güzellik merkezi malzemeleri satan kişi ve merkezlere yönelik operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 300 bin TL olan kaçak ürünler ele geçirildi. 13 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İzmir’de Kaçak Botoks ve Dolgu Operasyonu

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, gümrük kaçağı tıbbi dolgu, botoks ürünleri ve güzellik merkezi sarf malzemelerinin satışını gerçekleştirdiği tespit edilen şahıs ve güzellik merkezlerine yönelik İl Sağlık Müdürlüğü görevlilerinin de katılımıyla operasyon düzenledi.

Eş zamanlı yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 300 bin TL olan 302 adet botoks dolgu ürünü (flakon, ampul vb.), 191 adet botoks iğne ucu, 142 adet boş enjektör, 19 adet boş botoks kutusu, 1 adet botoks cihazı ele geçirildi. 13 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: İHA

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