İzmir'de Halk Ekmek Sayısı Arttırıldı, Ekmek 5 Lira

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, ekonomik zorluk yaşayan vatandaşlara destek sağlayan Halk Ekmek büfelerinin sayısı 93’ten 102’ye çıkarıldı. Vatandaşlar, büfelerde ekmeğin 5 liraya satılmasından memnun olduklarını söyledi.

Seçim sürecinde verdiği ekmek fiyatını düşürme vaadini yerine getiren ve 15 Nisan’da ekmek fiyatını 7 liradan 5 liraya düşüren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Halk Ekmek’te zam yapmayarak vatandaşa desteğini sürdürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki Grand Plaza Gıda Turizm AŞ bünyesinde hizmet veren Halk Ekmek Fabrikası’nda üretilen sağlıklı ve ekonomik ekmek mutfaklardaki yangını bir nebze olsun hafifletiyor. Yurttaşlar Halk Ekmek Fabrikası'nın 93 olan büfe ve satış noktası sayısının 102’ye çıkartılmasından da son derece memnun.

İZMİRLİLER SAĞLIKLI VE UCUZ EKMEĞE ULAŞABİLİYOR

Halk Ekmek hizmetini değerlendiren İzmirli Ramazan Gelen, “Çok memnunuz. Hem ucuz hem kaliteli. Çok iyi. Cemil Başkan’ımıza teşekkür ederiz. Allah razı olsun. 15-20 ekmek alan var. Bunu aya, seneye vurduğun zaman önemli bir tutar yapıyor. Teşekkür ederiz. Çok iyi bir proje” dedi.

Yetkin Çakır da, “Yıllardır Halk Ekmek’ten ekmek alıyoruz. Maliyetine 5 liraya ekmek yiyoruz. Asgari ücret ve emekli maaşının böyle olduğu bir dönemde Cemil Başkan’ımıza teşekkür ediyoruz. Taze ve günlük ekmek yiyoruz. Önceden 7 liraydı. Başkanımız geldiğinde 5 lira olacağını söylemişti ve oldu. Çok memnunuz” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE'NİN HİÇBİR YERİNDE 5 LİRAYA EKMEK YOK”

Nami Satılmış ise, “Ekmeklerden memnunuz. Belediye Başkan’ımızdan Allah razı olsun. 5 liraya yiyoruz. Türkiye’nin hiçbir yerinde 5 liraya ekmek yok. Her taraftan buraya ekmek almaya geliyorlar. Nar gibi kızarmış ekmek. Sabah saatlerinde kuyruk çok uzun oluyor. Başkan seçimlerde söz vermişti, dediğini yaptı” dedi.

Uygulamadan memnuniyet duyduğunu belirterek teşekkürlerini aktaran Hacer Karamelek de, “Burada 5 çeşit ekmeği bulabiliyoruz. Uygun fiyata alıyoruz. Bunu hiçbir yerde bulabileceğimizi zannetmiyorum. Ekmek fiyatları 10-12 lira arasında değişiyor. Biz burada 5 liraya alıyoruz. Aldığımız ekmekler doyurucu, sağlıklı ve katkısız” diye konuştu.

Şenay Akgül ise “5 liraya çay bile içilmiyor. Ekmekler de çok güzel. Sıcak, taze ve her zaman bulabiliyoruz. Memnun kaldığımız bir uygulama. Başkan’ımızın arkasındayız. Teşekkürler” ifadelerini kullandı.

HALK EKMEK NEDİR?

Halk Ekmek Fabrikası, Türkiye’nin zorlu ekonomik şartlarında halka ucuz ve sağlıklı ekmek sunuyor. Her gün el değmeden üretilen 150 bin ekmek, 102 Halk Ekmek satış merkezi aracılığıyla yurttaşların sofralarına ulaştırılıyor. Halk Ekmek Fabrikası’nda üretilen 210 gramlık normal ve kepekli ekmekler 5 lira, 450 gramlık tam buğday unlu ve çavdar ekmekleri 18 lira, 450 gramlık glütensiz (fenilketonüri) tost ve hamburger tipi ekmek 25 lira, 1 kilogramlık karakılçık ekmeği 50 lira bedelle satışa sunuluyor. Yeni ürün glütensiz (çölyak) tost ve hamburger tipi ekmek de 25 lira fiyatla vatandaşla buluşuyor.

Fabrikada çölyak ve fenilketonüri (PKU) hastaları için, tost ve hamburger olmak üzere iki tip glütensiz ekmek üretimi yapılıyor. Glütensiz ekmek çeşitleri sipariş üzerine Halk Ekmek büfelerinden, Grand büfelerinden temin edilebiliyor; ayrıca kargo ile vatandaşlara ulaştırılıyor.

Kaynak: ANKA