İzmir'de Göçmen Botu Battı! 3 Ölü

İzmir'in Foça ilçesi açıklarında göçmenleri taşıyan lastik bot battı, 3 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi ise kurtarıldı. Kayıp 4 kişi için Foça ile Karaburun arasında havadan ve denizden arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Foça ilçesi açıklarında, saat 05.30 sıralarında, kaçak göçmenleri taşıyan bot battı. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik helikopteri ve botları sevk edildi. Sahil Güvenlik ekipleri, 3 kaçak göçmenin cansız bedenine ulaştı, 33 kaçak göçmen ise sağ olarak kurtarıldı.

Kurtarılan göçmenlerin ifadeleri doğrultusunda denizde kayıp olduğu değerlendirilen 4 kaçak göçmen için ise Foça ile karşı yakasındaki Karaburun ilçeleri arasında havadan ve denizden arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA

