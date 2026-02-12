İzmir'de Göçmen Botu Battı! 3 Ölü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Foça ilçesi açıklarında, saat 05.30 sıralarında, kaçak göçmenleri taşıyan bot battı. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik helikopteri ve botları sevk edildi. Sahil Güvenlik ekipleri, 3 kaçak göçmenin cansız bedenine ulaştı, 33 kaçak göçmen ise sağ olarak kurtarıldı.

Kurtarılan göçmenlerin ifadeleri doğrultusunda denizde kayıp olduğu değerlendirilen 4 kaçak göçmen için ise Foça ile karşı yakasındaki Karaburun ilçeleri arasında havadan ve denizden arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA